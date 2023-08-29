Во вторник состоялись 5 матчей чемпионата Саудовской Аравии. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Саудовской Аравии, 4 тур

Аль-Ахдуд – Аль-Таавон – 0:1

Гол: Факихи, 45+9

Нереализованный пенальти: Матеуш, 8 (А-Т)

Дамак – Аль-Фатех – 2:2

Голы: Сисай, 23 (пен.), 45+3 – Аль-Бурайкан, 61, 90+3

Аль-Наср – Аль-Шабаб – 4:0

Голы: Роналду, 13, 38 (оба – пен.), Мане, 40, Аль-Ганам, 80

Нереализованный пенальти: Гариб, 63 (А-Н)

Удаление: Банега, 79 (А-Ш)

Аль-Халидж – Аль-Хазем – 1:1

Голы: Мартинш, 22 – Бадамоси, 61 (пен.)

Нереализованный пенальти: Мартинш, 75

Аль-Ахли – Аль-Тайи – 2:0

Голы: Марез, 38, Кессье, 59

Удаление: Семеду, 35 (А-Т)

Аль-Таавон продолжает держаться в группе лидеров, хотя команда не может похвастаться ни одной звездой мирового уровня. Одного гола хватило для победы над Аль-Ахдудом. Дамак и Аль-Фатех обменялись дублями и пока выполняют роль середняков.

Йовичевич одержал первую победу, Аль-Хиляль обходится без Неймара, 30-миллионный изгнанник заменил Бензема

Аль-Наср наконец-то оправдывает все авансы, настреляв 9 голов в последних 2 турах. Роналду и компания мокрого места не оставили от Аль-Шабаба. Португалец отличился дублем с пенальти и ассистом на Мане. Криш легко мог оформить хет-трик, но третий удар с "точки" почему-то доверили Гарибу – зря.

Хватало пенальти и во встрече Аль-Халиджа против Аль-Хазема. Правда, здесь их разделили поровну между командами. Очки тоже достались обоим.

Аль-Ахли догнал на вершине Аль-Иттихад, имея максимальные 12 очков. Победу над Аль-Тайи принесли статусные новички – Рияд Марез и Франк Кессье.

Роналду запустил "золотую лихорадку" – Саудовская Аравия способствует богатым, унижает слабых и долларами затыкает критиков