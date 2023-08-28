Сьогодні відбулось кілька цікавих матчів у чемпіонаті Саудівської Аравії. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Саудівської Аравії, 4 тур

Абха – Аль-Фейха – 2:1

Голи: Токо-Екамбі, 36, Жабер, 63 – Сакала, 87 (пен.)

Аль-Вехда – Аль-Іттіхад – 0:3

Голи: Ромаріньо, 63, Жота, 67, Коронадо, 73

Аль-Раед – Аль-Ріяд – 3:0

Голи: Фузаїр, 18, 45+2, Саюд, 68

Аль-Хіляль – Аль-Іттіфак – 2:0

Голи: Малком, 24, Аль-Давсарі, 41

Токо-Екамбі відразу почав давати результат в Саудівській Аравії. Камерунець лише кілька днів тому перейшов з Ліона в Абху, а сьогодні вже відзначився дебютним голом. Його команда втримала перемогу над Аль-Фейхою.

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Аль-Іттіхад продовжив свою ідеальну ходу. Чинний чемпіон наприкінці першого тайму втратив Каріма Бензема через травму, але знайшлися інші герої. Забив навіть 30-мільйонний Жоау Жота, якого преса "виганяє" з команди.

Ігор Йовічевіч нарешті здобув першу перемогу в новому чемпіонаті. Аль-Раед під керівництвом екс-тренера Шахтаря не міг навіть забити, але тепер відірвався на Аль-Ріяді. Героєм зустрічі став нападник Мохамед Фузаїр.

Неймар поки нічим не може допомогти Аль-Хілялу, проте там вдосталь інших зірок. Перший гол у ворота Аль-Іттіфака Стівена Джеррарда організували Мітровіч та Малком, за яких віддали понад 100 млн євро. Аль-Хіляль з 10 очками намагається переслідувати Аль-Іттіхад.

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