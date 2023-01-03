Кріштіану Роналду провів свою першу прес-конференцію у статусі гравця Аль-Насра.

Роналду пройшов медогляд в Аль-Насрі – перші слова Кріштіану в Саудівській Аравії

"Ніхто про це не знає, але зараз я можу сказати: у мене було достатньо варіантів продовження кар'єри у Європі, Бразилії, Австралії та США. Навіть деякі португальські клуби намагалися мене підписати, але я дав слово Аль-Насру, щоб розвивати не тільки футбол, але й інші напрямки у цій чудовій країні.

У Європі моя робота завершена. Я виграв усе, виступав за найбільші європейські клуби. Тепер переді мною новий виклик в Азії. Аль-Наср надав мені цю можливість не лише заради розвитку футболу, а й заради нового покоління і також заради жінок, заради молодих хлопців, – сказав Роналду на прес-конференції, яка транслювалася у YouTube.

Роналду заробить рекордні півмільярда в Саудівській Аравії – розкриті деталі "контракту століття"