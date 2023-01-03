Криштиану Роналду провёл свою первую пресс-конференцию в статусе игрока Аль-Насра.

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"Никто об этом не знает, но сейчас я могу сказать: у меня было достаточно вариантов продолжения карьеры в Европе, Бразилии, Австралии и США. Даже некоторые португальские клубы пытались меня подписать, но я дал слово Аль-Насру, чтобы развивать не только футбол, но и другие направления в этой замечательной стране.

В Европе моя работа завершена. Я выиграл всё, выступал за самые большие европейские клубы. Теперь передо мной новый вызов в Азии. Аль-Наср предоставил мне эту возможность не только ради развития футбола, но и ради нового поколения и также ради женщин, ради молодых ребят, – сказал Роналду на пресс-конференции, которая транслировалась в YouTube.

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