Роналду повернувся до тренувань з Ювентусом
20:20 - Читать на русском
Туринський колектив знову може розраховувати на допомогу Кріштіану Роналду.
36-річний португалець розпочав підготовку до сезону 2021/22 в розташуванні "б'янконері".
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Відповідним фото сам Кріштіану поділився у своїх соцмережах. "Щасливий повернутись до роботи", – позитивно підписав кадр португалець.
До слова, навколо майбутнього Роналду ведеться чимало розмов. За інформацією італійських медіа, Юве не продовжуватиме з Крішом контракт, чинний до 2022-го, але прийдешній сезон суперзірка все ж проведе в Турині.
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