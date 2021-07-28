Туринський колектив знову може розраховувати на допомогу Кріштіану Роналду.

36-річний португалець розпочав підготовку до сезону 2021/22 в розташуванні "б'янконері".

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Відповідним фото сам Кріштіану поділився у своїх соцмережах. "Щасливий повернутись до роботи", – позитивно підписав кадр португалець.

До слова, навколо майбутнього Роналду ведеться чимало розмов. За інформацією італійських медіа, Юве не продовжуватиме з Крішом контракт, чинний до 2022-го, але прийдешній сезон суперзірка все ж проведе в Турині.

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