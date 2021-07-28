Туринский коллектив снова может рассчитывать на помощь Криштиану Роналду.

36-летний португалец начал подготовку к сезону 2021/22 в расположении "бьянконери".

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Соответствующим фото сам Криштиану поделился в своих соцсетях. "Счастлив вернуться к работе", – положительно подписал кадр португалец.

К слову, вокруг будущего Роналду ведется немало разговоров. По информации итальянских СМИ, Юве не будет продлевать с Кришом контракт, действующий до 2022-го, но грядущий сезон суперзвезда все же проведет в Турине.

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