Роналду вернулся к тренировкам с Ювентусом
20:20 - Читати українською
Туринский коллектив снова может рассчитывать на помощь Криштиану Роналду.
36-летний португалец начал подготовку к сезону 2021/22 в расположении "бьянконери".
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Соответствующим фото сам Криштиану поделился в своих соцсетях. "Счастлив вернуться к работе", – положительно подписал кадр португалец.
К слову, вокруг будущего Роналду ведется немало разговоров. По информации итальянских СМИ, Юве не будет продлевать с Кришом контракт, действующий до 2022-го, но грядущий сезон суперзвезда все же проведет в Турине.
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