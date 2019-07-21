Роналду посадив юного вболівальника біля лави запасних Ювентуса – милість дня

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду відзначився не тільки забитим голом у матчі Міжнародного кубка чемпіонів проти Тоттенхема (2:3).

Кріштіану Роналду відзначився красивим вчинком у матчі Міжнародного кубка чемпіонів проти Тоттенхема.

Ювентус – Тоттенхем – 2:3 – відео голів та огляд матчу

Португалець зустрів юного шанувальника, який вибіг під час матчу, сфотографувався та дав "п'ять". Окрім цього, Роналду запросив хлопця приєднатись до гравців Ювентуса і подивитись матч з лави для запасних.

"Я думав, охорона прийде за хлопцем. Але, коли це дитина, це не прорив на поле, а момент радості", – цитує тренера Ювентуса Саррі The Sun.

Нагадаємо, Ювентус мінімально поступився Тоттенхему (2:3) у матчі Міжнародного кубка чемпіонів, а Роналду відзначився забитим голом.

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