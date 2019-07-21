Роналду посадил юного болельщика у скамейки запасных Ювентуса – милость дня

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду отличился не только забитым голом в матче Международного кубка чемпионов против Тоттенхэма (2:3).

Криштиану Роналду отметился красивым поступком в матче Международного кубка чемпионов против Тоттенхэма.

Ювентус – Тоттенхэм – 2:3 – видео голов и обзор матча

Португалец встретил юного поклонника, который выбежал во время матча, сфотографировался с ним и дал "пять". Кроме этого, Роналду пригласил парня присоединиться к игрокам Ювентуса и посмотреть матч со скамейки запасных.

"Я думал, охрана придет за парнем. Но, когда это ребенок, это не прорыв на поле, а момент радости", – цитирует тренера Ювентуса Сарри The Sun.

Напомним, Ювентус минимально уступил Тоттенхэму (2:3) в матче Международного кубка чемпионов, а Роналду отметился забитым голом.

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