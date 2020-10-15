"Чи порушив Роналду протокол, повернувшись в Італію? Так, я думаю, що це саме так, якщо не було ніяких окремих дозволів від органів охорони здоров'я", – цитує Спадафору Football Italia.

Роналду самоізолювався у Турині – Ювентус відзвітував про стан своєї зірки

Президент Ювентуса Андреа Аньєллі не забарився з відповіддю: "Вам варто подзвонити в міністерство охорони здоров'я і внутрішніх справ, які формують державні закони, і отримати пояснення".

Нагадаємо, Роналду підхопив коронавірус у таборі збірної Португалії, після чого повернувся в Турин, де зараз перебуває на самоізоляції.

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