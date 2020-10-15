"Нарушил ли Роналду протокол, вернувшись в Италию? Да, я думаю, что это именно так, если не было никаких отдельных разрешений от органов здравоохранения", – цитирует Спадафору Football Italia.

Роналду самоизолировался в Турине – Ювентус отчитался о состоянии своей звезды

Президент Ювентуса Андреа Аньелли не замедлил с ответом: "Вам стоит позвонить в министерство здравоохранения и внутренних дел, которые формируют государственные законы, и получить объяснения".

Напомним, Роналду подхватил коронавирус в лагере сборной Португалии, после чего вернулся в Турин, где сейчас находится на самоизоляции.

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