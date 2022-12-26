Роналду похизувався розкішним кабріолетом – подарунок на Різдво від Джорджини
13:24 - Читать на русском
Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес відсвяткували Різдво стильно та з розмахом.
На Різдво португалець отримав розкішний кабріолет Rolls Royce Dawn 2022 року від своєї коханої. Кадрами подарунка пара поділилась в Instagram.
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Роналду є поціновувачем Rolls Royce і має не одну таку автівку у своїй колекції. Вартість цього презента стартує від 335 тисяч євро і зростає в залежності від комплектації. Модель Dawn розганяється до 100 км/год за 4,9 секунди, максимальна швидкість – 250 км/год.
Діти Кріштіану та Джорджини теж отримали низку подарунків від Санти на Різдво.
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