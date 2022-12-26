Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес відсвяткували Різдво стильно та з розмахом.

На Різдво португалець отримав розкішний кабріолет Rolls Royce Dawn 2022 року від своєї коханої. Кадрами подарунка пара поділилась в Instagram.

Мессі та Роналду заклопотані, Златан зрадив традиції, Лунін дебютує в ролі тата: як футбольний світ святкував Різдво

Роналду є поціновувачем Rolls Royce і має не одну таку автівку у своїй колекції. Вартість цього презента стартує від 335 тисяч євро і зростає в залежності від комплектації. Модель Dawn розганяється до 100 км/год за 4,9 секунди, максимальна швидкість – 250 км/год.

Діти Кріштіану та Джорджини теж отримали низку подарунків від Санти на Різдво.