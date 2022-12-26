Роналду похвастался роскошным кабриолетом– подарок на Рождество от Джорджины
13:24 - Читати українською
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес отпраздновали Рождество стильно и с размахом.
На Рождество португалец получил роскошный кабриолет Rolls Royce Dawn 2022 года от своей любимой. Кадрамы подарка пара поделилась в Instagram.
Месси и Роналду озабочены, Златан предал традиции, Лунин дебютирует в роли папы: как футбольный мир праздновал Рождество.
Роналду является ценителем Rolls Royce и имеет не один такой автомобиль в своей коллекции. Стоимость этого презента стартует от 335 тысяч евро и увеличивается в зависимости от комплектации. Модель Dawn разгоняется до 100 км/ч за 4,9 секунды, максимальная скорость – 250 км/ч.
Дети Криштиану и Джорджины тоже получили целый ряд подарков от Санты на Рождество.
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