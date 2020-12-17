Роналду підірвав мережу реакцією на перемогу Лєвандовскі під час церемонії The Best
22:55 - Читать на русском
ФІФА розчарувала форварда Ювентуса своїм вибором найкращого гравця.
Кріштіану Роналду, Ліонель Мессі та Роберт Лєвандовскі змагались за нагороду The Best від ФІФА. Несподіванок не трапилось, і саме форвард Баварії став найкращим гравцем 2020 року.
Лєвандовскі – найкращий гравець 2020 року за версією ФІФА
Усі троє номінантів слідкували за оголошенням результатів голосування за допомогою відеозв'язку і було помітно вираз обличчя нападника Юве, який не дуже зрадів за свого польського колегу.
Нагадаємо, Лєвандовскі допоміг Баварії оформити історичний требл у минулому сезоні.
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