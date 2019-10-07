Роналду перед матчем з Інтером інкогніто пройшов несподіваний ритуал

Форвард туринського Ювентуса Кріштіану Роналду перед Дербі д'Італія проти міланського Інтера разом зі своєю коханою Джорджиною Родрігес вдався до несподіваних методів підготовки.

Зірковий португалець перед центральним матчем 8-го туру Серії А відвідав одну з церков Турина. Про це повідомляє The Sun.

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Разом із Роналду храм відвідала його друга половинка Джорджина Родрігес. Для того, щоб не привертати зайвої уваги до свого візиту в собор парі закоханих довелося маскуватися. Зокрема, 5-разовий володар "Золотого м'яча" одягнув бейсболку та окуляри від сонця, а його пасія вийшла в люди в скромному спортивному костюмі. Та навіть такі заходи не вберегли Роналду та Родрігес від папараці.

Вочевидь, молитви нападника туринців дійшли до адресата, оскільки Ювентус зумів здолати "нерадзуррі" на Джузеппе Меацца.

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