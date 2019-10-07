Роналду перед матчем с Интером инкогнито прошел неожиданный ритуал

Форвард туринского Ювентуса Криштиану Роналду перед Дерби д'Италия против миланского Интера вместе со своей любимой Джорджиной Родригес прибегнул неожиданных методов подготовки.

Звездный португалец перед центральным матчем 8-го тура Серии А посетил одну из церквей Турина. Об этом сообщает The Sun.

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Вместе с Роналду храм посетила его вторая половинка Джорджина Родригес. Для того, чтобы не привлекать лишнего внимания к своему визиту в собор паре влюбленных пришлось маскироваться. В частности, 5-кратный обладатель "Золотого мяча" одел бейсболку и очки от солнца, а его пассия вышла в свет в скромном спортивном костюме. Но даже такие меры не уберегли Роналду и Родригес от папарацци.

Очевидно, молитвы нападающего туринцев дошли до адресата, поскольку Ювентус сумел одолеть "нерадзурри" на Джузеппе Меацца.

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