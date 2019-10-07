toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
СБОРНАЯ УКРАИНЫ КОЛОС - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЕВРО-2020

Роналду перед матчем с Интером инкогнито прошел неожиданный ритуал

19:36 106 Читати українською
Роналду перед матчем с Интером инкогнито прошел неожиданный ритуал
Криштиану Роналду / ФК Ювентус

Форвард туринского Ювентуса Криштиану Роналду перед Дерби д'Италия против миланского Интера вместе со своей любимой Джорджиной Родригес прибегнул неожиданных методов подготовки.

17’ Лаутаро Мартинес
 
Пауло Дибала 4’
Гонсало Игуаин 80’
4’ Пауло Дибала
17’ Лаутаро Мартинес
80’ Гонсало Игуаин

Звездный португалец перед центральным матчем 8-го тура Серии А посетил одну из церквей Турина. Об этом сообщает The Sun.

Незасчитанный гол Роналду в видеообзоре матча Интер – Ювентус – 1:2

Вместе с Роналду храм посетила его вторая половинка Джорджина Родригес. Для того, чтобы не привлекать лишнего внимания к своему визиту в собор паре влюбленных пришлось маскироваться. В частности, 5-кратный обладатель "Золотого мяча" одел бейсболку и очки от солнца, а его пассия вышла в свет в скромном спортивном костюме. Но даже такие меры не уберегли Роналду и Родригес от папарацци.

Очевидно, молитвы нападающего туринцев дошли до адресата, поскольку Ювентус сумел одолеть "нерадзурри" на Джузеппе Меацца.

Чемпіонський стиль Ліверпуля, Сіті імпотентний без де Брюйне, Ювентус навів лад, Кріш поцілував Дибалу – огляд вікенду

blog_ava
Барселона уничтожила Севилью: топ-атака "блаугранас" без обороны, слабоволие нервионцев, звёздные голы Суареса и Месси
03:01
847
Теги
Интер - Ювентус Италия Джорджина Родригес Криштиану Роналду Криштиану Роналду Ювентус Ювентус
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
дн
:
18
час
:
4
мин
Бразилия
15:00
Сенегал
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук