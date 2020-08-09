Роналду може покинути Ювентус – агент португальця вже розпочав переговори з іншим топ-клубом

Португальський форвард може продовжити свою кар'єру в ПСЖ, повідомляє Footmercato з посиланням на власні джерела.

Роналду мав намір перейти в ПСЖ – відбулась серйозна розмова з керівництвом Ювентуса

Агент португальця Жорже Мендеш вже провів переговори зі спортивним директором парижан Леонардо. Зазначається, що діалог має продовжитися під час "турніру вісьмох" Ліги чемпіонів у Португалії. Раніше повідомлялось, що Кріштіану хотів би спробувати себе у тріо разом із Неймаром та Мбаппе.

Нагадаємо, форвард Ювентуса провів за "стару синьйору" 46 матчів в минулому сезоні у всіх турнірах, в яких відзначився 37 голами та 7 асистами. Також Роналду став чемпіоном Італії вдруге поспіль.

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