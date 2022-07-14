Роналду надійшла фантастична пропозиція з Близького Сходу, повідомляє CNN Portugal. Якщо Кріштіану пристане на неї, то може стати найбільш високооплачуваним футболістом світу.

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Неназваний клуб з Саудівської Аравії підготував 300 мільйонів євро на Роналду. 30 млн підуть МЮ у вигляді компенсації. Самому португальцю випишуть 2-річний контракт з зарплатою 125 млн євро. Ще 20 млн отримає агент Жорже Мендеш.

Кріштіану намагається покинути Манчестер Юнайтед, адже клуб не виправдав його очікувань, пролетівши повз Лігу чемпіонів. Форвард досі не приєднався до літнього турне команди, посилаючись на сімейні проблеми.

Роналду рік тому змінив Ювентус на Манчестер Юнайтед. У минулому сезоні ветеран провів 38 матчів, в яких оформив 24 голи та 3 асисти.

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