Аль-Наср дуже хоче бачити у своєму складі Кріштіану Роналду. Переговори тривають не один тиждень. Раніше також повідомлялося про інтерес до Серхіо Рамоса. Проте на цих кандидатах аравійці не планують зупинятися.

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За інформацією Mundo Deportivo, усі шанси стати гравцем Аль-Насра має Серхіо Бускетс. Клуб уже зробив капітану Барселони пропозицію, яка значно перевищує його заробітки у столиці Каталонії (понад 10 млн).

Наразі Бускетс не поспішає ставати на шлях кардинальних змін у своїй кар'єрі. Єдине, про що можна говорити з упевненістю, це бажання Серхіо покинути Барселону після завершення свого контракту. Термін угоди спливає в червні 2023 року.

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