Призначення нового головного тренера МЮ, схоже, не обійдеться без думки Кріштіану Роналду – однієї з головних зірок команди.

36-річний португалець дуже хоче побачити на чолі "червоних дияволів" Луїса Енріке, який нині очолює збірну Іспанії, повідомляє журналіст Роб Дорсетт.

Манчестер Юнайтед офіційно звільнив Сульшера – Каррік став тимчасовим тренером

За його інформацією, боси Юнайтед будуть розглядати Енріке на вакантний пост разом із Зінедіном Зіданом (безробітний) та Еріком Тен Хагом (Аякс). Запрошення Маурісіо Почеттіно (ПСЖ) чи Брендана Роджерса (Лестер) наразі є малоймовірним.

Уле Гуннара Сульшера звільнили після невдалої серії – лише одна перемога в семи останніх поєдинках АПЛ. Поразка від Уотфорда (1:4) напередодні стала останньою краплею.

Уотфорд знищив МЮ – Раньєрі, Роналду і Ко все відвертіше вказують на двері Сульшеру, потрійний удар родом з УПЛ