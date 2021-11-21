Роналду выбрал фаворита на вакантное тренерское кресло Манчестер Юнайтед – это не Зидан
Назначение нового главного тренера МЮ, похоже, не обойдется без мнения Криштиану Роналду – одной из главных звезд команды.
36-летний португалец очень хочет видеть во главе "красных дьяволов" Луиса Энрике, ныне возглавляющего сборную Испании, сообщает журналист Роб Дорсетт.
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По его информации, боссы Юнайтед будут рассматривать Луиса Энрике на вакантный пост вместе с Зинедином Зиданом (безработный) и Эриком Тен Хагом (Аякс). Приглашение Маурисио Почеттино (ПСЖ) или Брендана Роджерса (Лестер) пока является маловероятным.
Уле Гуннара Сульшера уволили после неудачной серии – только одна победа в семи последних поединках АПЛ. Поражение от Уотфорда (1:4) накануне стало последней каплей.
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