Назначение нового главного тренера МЮ, похоже, не обойдется без мнения Криштиану Роналду – одной из главных звезд команды.

36-летний португалец очень хочет видеть во главе "красных дьяволов" Луиса Энрике, ныне возглавляющего сборную Испании, сообщает журналист Роб Дорсетт.

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По его информации, боссы Юнайтед будут рассматривать Луиса Энрике на вакантный пост вместе с Зинедином Зиданом (безработный) и Эриком Тен Хагом (Аякс). Приглашение Маурисио Почеттино (ПСЖ) или Брендана Роджерса (Лестер) пока является маловероятным.

Уле Гуннара Сульшера уволили после неудачной серии – только одна победа в семи последних поединках АПЛ. Поражение от Уотфорда (1:4) накануне стало последней каплей.

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