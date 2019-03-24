Коноплянка потролив Роналду після матчу з Португалією

Півзахисник збірної України у жартівливій формі прокоментував протистояння з лідером португальців Кріштіану Роналду.

У своєму Instagram Євген опублікував спільну світлину з Роналду та підписав: "Не могли б ви посунутися?".

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Відомий ведучий Андрій Бєдняков не залишився осторонь та у коментарях написав, звертаючись до Коноплянки: "Не могли б ви посунутися... я в аут вдарю". А пізніше додав: "Жека, це я не тобі писав. Я писав Джонні Плянці)))".

Нагадаємо, збірна України на Естадіу да Луж зіграла в нульову нічию з Португалією в стартовому матчі відбору до Євро-2020. Наступний поєдинок підопічні Шевченка зіграють у понеділок, 25 березня проти збірної Люксембургу.

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