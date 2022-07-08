Роналду не їде в турне з Манчестер Юнайтед – клуб пояснив ситуацію на тлі чуток про "бунт"
Манчестер Юнайтед проведе робочу мандрівку Таїландом без головної зірки.
Кріштіану Роналду не потрапив до складу на перше літнє турне. Причина – нападнику дали додатковий час для вирішення сімейних проблем, інформує офіційний сайт клубу. Натомість поки єдиний літній новачок Тайрелл Маласія вже у списку і полетить разом з партнерами.
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Воротарі: Де Хеа, Хітон, Бішоп, Ковар;
Захисники: Байлі, Далот, Лейрд, Лінделеф, Маласія, Магуайр, Шоу, Теллес, Туанзебе, Варан, Ван-Біссака;
Півзахисники: Діалло, Фернандеш, Фред, Гарнер, Ганнібал, Ікбал, Мактомінай, Пеллістрі, Севідж, ван де Беек;
Нападники: Чонг, Еланга, Гарначо, Рашфорд, Санчо, Марсьяль.
Преса приписує Роналду бажання будь-якою ціною змінити клуб у найближчі тижні. 37-річний португалець нібито хоче виступати в ЛЧ і не вірить у перспективи МЮ на наступний сезон.
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