Кріштіану Роналду не потрапив до складу на перше літнє турне. Причина – нападнику дали додатковий час для вирішення сімейних проблем, інформує офіційний сайт клубу. Натомість поки єдиний літній новачок Тайрелл Маласія вже у списку і полетить разом з партнерами.

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Воротарі: Де Хеа, Хітон, Бішоп, Ковар;

Захисники: Байлі, Далот, Лейрд, Лінделеф, Маласія, Магуайр, Шоу, Теллес, Туанзебе, Варан, Ван-Біссака;

Півзахисники: Діалло, Фернандеш, Фред, Гарнер, Ганнібал, Ікбал, Мактомінай, Пеллістрі, Севідж, ван де Беек;

Нападники: Чонг, Еланга, Гарначо, Рашфорд, Санчо, Марсьяль.

Преса приписує Роналду бажання будь-якою ціною змінити клуб у найближчі тижні. 37-річний португалець нібито хоче виступати в ЛЧ і не вірить у перспективи МЮ на наступний сезон.

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