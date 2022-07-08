Криштиану Роналду не попал в состав на первое летнее турне. Причина – нападающему дали дополнительное время для решения семейных проблем, сообщает официальный сайт клуба. Зато пока единственный летний новичок Тайрелл Маласия уже в списке и летит вместе с партнерами.

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Вратари: Де Хеа, Хитон, Бишоп, Ковар;

Защитники: Байли, Далот, Лейрд, Линделеф, Маласия, Магуайр, Шоу, Теллес, Туанзебе, Варан, Ван-Биссака;

Полузащитники: Диалло, Фернандеш, Фред, Гарнер, Ганнибал, Икбал, Мактоминай, Пеллистри, Сэвидж, Ван де Беек;

Нападающие: Чонг, Эланга, Гарначо, Рашфорд, Санчо, Марсьяль.

Пресса приписывает Роналду желание любой ценой сменить клуб в ближайшие недели. 37-летний португалец якобы хочет выступать в ЛЧ и не верит в перспективы МЮ на следующий сезон.

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