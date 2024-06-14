Український півзахисник Денис Янаков покинув Верес, повідомляє офіційний сайт "червоно-чорних".

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25-річний вінгер виступав за рівнян на правах оренди з Полісся. Термін співпраці спливає 30 червня і сторони вирішили не продовжувати угоду. Минулого сезону Денис провів за Верес 6 матчів, в яких забив 1 гол.

Нагадаємо, Янаков – вихованець Динамо. Виступав за київський Арсенал, Чорноморець, Зорю, Інгулець та Полісся (в оренді). Повноцінним гравцем житомирців став у липні 2022 року – контракт чинний до літа 2025-го. Transfermarkt оцінює його у 100 тисяч євро.

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