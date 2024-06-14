"Усі дуже добре знають нинішню ситуацію в Україні, для нас це додаткова мотивація. Тож даю сто відсотків, що в понеділок ми залишимо на полі набагато більше душі, ніж наш суперник.

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Ми повинні показати нашу найкращу гру, а потім уже подивитися, що станеться. Звичайно, я знаю багатьох румунських гравців.

Ми готуємося до майбутнього матчу найякіснішим чином. Тому що на нас чекає зустріч із сильною командою. Це буде надзвичайно складний матч. Але ми повинні зосередитися на своїй грі, на тому, що ми можемо запропонувати супернику.

У збірної України зараз чудова команда, і я не бачу причин, через які ми не могли б досягти поставленої мети", – цитує Зінченка Gazeta Sporturilor.

Нагадаємо, дуель між Україною та Румунією відбудеться 17 червня. Початок зустрічі о 16:00.

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