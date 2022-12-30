Здавалося, переїзд до Саудівської Аравії – вже вирішена справа. Проте Роналду та Жорже Мендеш несподівано заморозили переговори з Аль-Насром, повідомляє інсайдер Мохамед Аль-Каабі.

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За інформацією джерела, причиною стало нове запрошення для Кріштіану. Форвард нібито отримав варіант, на який сподівався, розриваючи контракт з Манчестер Юнайтед. Йдеться про пропозицію з Європи, від наразі неназваного клубу, який виступає в Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, 37-річний португалець отримав статус вільного агента напередодні чемпіонату світу. Після завершення Мундіалю Роналду взявся активно влаштовувати своє клубне майбутнє. На першому етапі Кріштіану не отримав хороших варіантів, тому був змушений відгукнутися на запрошення із Саудівської Аравії.

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