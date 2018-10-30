Роналду не впевнений, чи потрапить Мессі до фінальної трійки претендентів на "Золотий м'яч"

Нападник Ювентуса і збірної Португалії Кріштіану Роналду назвав футболістів, які, на його думку, складуть йому найбільшу конкуренцію в боротьбі за "Золотий м'яч".

"Все буде як завжди, хоча я навіть не знаю, чи буде Мессі на подіумі цього разу. Давайте скажемо, що моїми основними суперниками в боротьбі за приз будуть Салах, Модріч, Грізманн, Варан і Мбаппе – загалом французи, тому що їхня збірна стала чемпіоном світу.

Роналду: Я заслуговую отримати шостий "Золотий м'яч"

Але я почекаю і подивлюся, чи будуть ці футболісти так само на вершині років через десять, як це робили я і Мессі і як ми продовжуємо це робити. Все ще тут, на подіумі, через більш ніж 10 років", – цитує Роналду France Football.

Канселу: Реал без Роналду програє 1:5, Барселона без Мессі перемагає 5:1