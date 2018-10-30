Канселу: Реал без Роналду програє 1:5, Барселона без Мессі перемагає 5:1

Захисник Ювентуса і збірної Португалії Жоау Канселу вважає, що саме його одноклубник і співвітчизник Кріштіану Роналду повинен виграти "Золотий м'яч" за підсумками 2018 року.

"Якщо Кріштіану не виграє "Золотий м'яч" в цьому році, це буде неймовірно. Це найкращий гравець в світі, і в минулому сезоні він вирішував долі матчів більше, ніж хто-небудь ще.

Роналду: Я заслуговую отримати шостий "Золотий м'яч"

Не можна вручати "Золотий м'яч", грунтуючись на виступі гравців на чемпіонаті світу, тому що цей турнір постійно виграють команди з одних і тих же країн. Якщо ти народився у Франції, Німеччині чи Бразилії, то рано чи пізно виграєш чемпіонат світу. А ось перемога Португалії на чемпіонаті Європи 2016 року – подібне рідко побачиш.

Роналду виграв Лігу чемпіонів, будучи головною дійовою особою турніру, забивши 15 м'ячів. Коли він грає за будь-яку команду, вона стає кращою. Доказ цьому – останнє Ель Класіко. Барселона без Мессі перемагає 5:1. Реал без Кріштіану програє 1:5. Ось і вся різниця", – сказав він порталу Sky Sport Italia.