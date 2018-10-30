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Роналду не уверен, попадет ли Месси в финальную тройку претендентов на "Золотой мяч"

17:34 173 Читати українською
Роналду не уверен, попадет ли Месси в финальную тройку претендентов на "Золотой мяч"
Криштиану Роналду / фото из соцсетей

Нападающий Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду назвал футболистов, которые, по его мнению, составят ему наибольшую конкуренцию в борьбе за "Золотой мяч".

"Все будет как всегда, хотя я даже не знаю, будет ли Месси на подиуме в этот раз. Давайте скажем, что моими основными соперниками в борьбе за приз будут Салах, Модрич, Гризманн, Варан и Мбаппе – в общем французы, потому что их сборная стала чемпионом мира.

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Но я подожду и посмотрю, будут ли эти футболисты так же на вершине лет через десять, как это делали я и Месси и как мы продолжаем это делать. Все еще здесь, на подиуме, спустя более чем 10 лет", – цитирует Роналду France Football.

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