"Я починаю думати, що Манчестер Сіті пронесло, що вони не підписали Кріштіану, я дійсно так вважаю.

Роналду може піти з Манчестер Юнайтед наприкінці сезону – все через тренера

Роналду завдає багато проблем клубу. Справа не лише у відсутності голів останнім часом. Коли Сульшер пішов, Каррік не включив Кріштіану заявку на гру. Це один із тих трансферів, коли все ніби виглядає добре, але це далеко не так.

Як я вважаю, причина, через яку він не розглядав варіант з Манчестер Сіті, безумовно, полягає не в трофеях, тому що тут він би виграв багато трофеїв. Думаю, вся річ у тому, що він не хотів бути другою скрипкою після Гвардіоли, коли міг перейти в МЮ, де відчував, що може мало не залякувати Сульшера.

Я вважаю, що він просто хоче робити те, що йому хочеться, і це не найкращий варіант для клубу", – цитує Сінклейра TalkSport.

Нагадаємо, півроку тому Роналду перебрався з Юве до МЮ, підписавши контракт до літа 2023-го. За чутками, 36-річний португалець також вів перемовини з Ман Сіті.

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