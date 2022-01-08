"Я начинаю думать, что Манчестер Сити пронесло, что они не подписали Криштиану, я действительно так считаю.

Роналду может уйти из Манчестер Юнайтед в конце сезона – все из-за тренера

Роналду доставляет много проблем клубу. Дело не только в отсутствии голов в последнее время. Когда Сульшер ушел, Каррик не включил Криштиану заявку на игру. Это один из тех трансферов, когда все выглядит хорошо, но это далеко не так.

Как я считаю, причина, по которой он не рассматривал вариант с Манчестером Сити, безусловно, заключается не в трофеях, потому что здесь он бы выиграл много трофеев. Думаю, все дело в том, что он не хотел быть второй скрипкой после Гвардиолы, когда мог перейти в МЮ, где чувствовал, что может чуть ли не запугивать Сульшера.

Я считаю, что он просто хочет делать то, что ему хочется, и это не самый лучший вариант для клуба", – цитирует Синклейра TalkSport.

Напомним, полгода назад Роналду перебрался из Юве в МЮ, подписав контракт до лета 2023-го. По слухам, 36-летний португалец вел переговоры с Ман Сити.

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