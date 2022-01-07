Зірка "червоних дияволів" Кріштіану Роналду роздумуватиме над відходом з клубу. Це може статись через тренера.

36-річний португалець може покинути МЮ вже влітку, не допрацювавши розрахований до 2023 року контракт, повідомляє The Daily Star.

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На таке рішення вплине новий тренер. Угода Рангніка завершиться літом, а клуб шукатиме заміну. Якщо він не влаштує Кріштіану, то футболіст серйозно розглядатиме варіант з відходом. Джерело також стверджує, що Роналду виступає проти призначення Ральфа наставником на постійній основі.

До слова, зірковий португалець повернувся на Туманний Альбіон лише влітку. Цього сезону за МЮ він провів 22 матчі, у яких відзначився 14-ма голами й 3-ма асистами.

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