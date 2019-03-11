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Роналду оцінив шанси Ювентуса пройти Атлетіко у Лізі чемпіонів

07:30 811 Читать на русском
Роналду оцінив шанси Ювентуса пройти Атлетіко у Лізі чемпіонів
Кріштіану Роналду / Фото Reuters

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду поділився очікуваннями від матчу-відповіді 1/8 фіналу ЛЧ проти Атлетіко.

 

"У Атлетіко сильна команда. Всі це знають, що вони добре захищаються, не ризикують і грають на контратаках, але ми готові до цього. Ми хочемо зробити все, щоб перемогти і пройти в наступний раунд. Ніхто не очікував, що в першому матчі ми програємо, але в другому матчі все може трапитися.

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У нас чудовий сезон. Зараз перед нами два турніри: Серія А і Ліга чемпіонів. Мені подобається грати в Італії. Тут, як в Іспанії і в Англії мені приємно забивати голи і допомагати своїй команді перемагати. Я щасливий", – цитує Роналду видання AS.

Нагадаємо, перший поєдинок 1/8 фіналу ЛЧ Атлетіко – Ювентус завершився перемогою мадридців (2:0). Матч-відповідь між цими суперниками відбудеться 12 березня, початок о 22:00.

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Теги
Ювентус Ювентус Ліга чемпіонів Ювентус - Атлетіко Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду
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