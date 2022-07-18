Роналду налаштований покинути Манчестер Юнайтед, хоча клуб та Ерік Тен Хаг готові працювати з 37-річним форвардом у наступному сезоні. Однак для португальця важливо виступати в Лізі чемпіонів, куди манкуніанці не кваліфікувалися.

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З пошуком нового клубу не все так просто. Варіанти з переходом у Баварія або Челсі реалізувати не вдалося. Інших претендентів на Роналду в Європі майже не залишилося. Наразі можна говорити лише по Атлетіко, але й тут не все так просто, повідомляє AS.

За інформацією видання, на рівні бажання немає жодних проблем. Роналду цікаво перебратися на Ванда Метрополітано, а Дієго Сімеоне хоче бачити гравця у своїй команді. Аргентинець впевнений, що Кріштіану допоможе команді, в якій у минулому сезоні жоден гравець не забив більше 13 голів.

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Для Атлетіко це могло б стати підсиленням як на футбольному полі, так і в медіапросторі. Щоправда, для переходу Роналду "матрацникам" спочатку потрібно заробити. Необхідно продати своїх гравців на суму щонайменше у 40 млн євро. Серед претендентів на вихід – Анхель Корреа та Альваро Мората. Останній все ще належить Атлетіко, але Ювентус нібито готовий викупити права на його контракт.