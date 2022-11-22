У вівторок, 22 листопада, Ман Юнайтед оголосив про достроковий розрив контракту з 37-річним португальцем. Угода діяла до кінця сезону 2022/23, але резонансне інтерв'ю нападника з критикою клубу, партнерів і головного тренера поставило хрест на кар'єрі Роналду на Олд Траффорд.

"Це ніколи не зміниться": Роналду прокоментував достроковий відхід з Манчестер Юнайтед

Буквально за лічені хвилини до оголошення про відхід Кріштіану з МЮ нападник опублікував в Instagram пост із рекламою своєї нової колекції годинників. На циферблаті одного з них зображений Роналду, який забиває гол у ворота... Манчестер Юнайтед.

Цей матч був зіграний ще у 2013 році. Тоді португалець, виступаючи за Реал, ударом головою забив переможний м'яч у ворота "червоних дияволів" у поєдинку Ліги чемпіонів. Та гра на Олд Траффорд завершилася перемогою Реала з рахунком 2:1, а мадридська команда у підсумку виграла Лігу чемпіонів.