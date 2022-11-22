"Після розмов із МЮ ми домовилися достроково розірвати наш контракт. Я люблю Манчестер Юнайтед і люблю вболівальників, це ніколи не зміниться.

Роналду покинув Манчестер Юнайтед: офіційна заява клубу

Однак мені здається, що настав правильний час для пошуку нового виклику. Я бажаю команді успіхів у завершальній частині сезону та в майбутньому", – цитує Роналду журналіст The Telegraph Метт Лоу.

Кріштіану не вдалось знайти спільну мову з Еріком Тен Хагом, який зробив португальця гравцем ротації. Все дійшло до того, що форвард дозволив собі достроково покинути Олд Траффорд, відмовившись виходити на заміну, та звинуватив тренера з керівництвом клубу у неповазі.

У своєму останньому сезоні за "червоних дияволів" Роналду провів неповних 16 матчів. Загалом в його активі 346 поєдинків, 145 голів та 64 асисти у футболці манкуніанців за 7,5 років.

Футбольний зорепад у Катарі: Мессі, Роналду, Бензема і ще 20+ футболістів, для яких ЧС-2022 може стати останнім