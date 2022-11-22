Ера Кріштіану Роналду у клубі з Манчестера офіційно підійшла до завершення. Прощання відбулось не на позитивній ноті.

37-річний португалець дав скандальне інтерв'ю, у якому розкритикував тренера та керівництво клубу. Преса одразу ж почала говорити, що це кінець кар'єри Роналду на Олд Траффорд. Так і сталось.

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Як повідомляє офіційний сайт манкуніанців, сторони дійшли згоди щодо дострокового негайного розірвання контракту, розрахованого до літа 2023 року. З приходом Еріка Тен Хага Роналду втратив статус основного гравця, награвши близько тисячі хвилин у 16 матчах за МЮ, а також мав постійні конфлікти з тренером та навіть достроково покидав стадіон. Тепер володар 5 "Золотих м'ячів" є вільним агентом.

"Клуб дякує Кріштіану за величезний внесок під час виступів на Олд Траффорд. Усі працівники Манчестер Юнайтед зосереджені на прогресі команди під керівництвом Еріка Тен Хага і спільній роботі для досягнення успіхів", – йдеться у заяві клубу.

Вперше португалець перебрався в МЮ у 2003-му, де провів 6 років, а вдруге в Англію повернувся минулого літа. Загалом в активі Кріштіану Роналду 346 поєдинків, 145 голів та 64 асисти у футболці "червоних дияволів".

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