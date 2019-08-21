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Роналду може завершити кар'єру наступного року

10:51 1772 Читать на русском
Роналду може завершити кар'єру наступного року
Кріштіану Роналду / ФК Ювентус

Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду зробив сенсаційну заяву щодо завершення кар'єри.

"Можливо, я завершу кар'єру наступного року, але також можу грати до 40-41. Я завжди кажу про те, що треба насолоджуватись моментом. Це величезний подарунок, і я продовжую насолоджуватись.

"Тату, ти тут жив?" – Роналду-молодший шокований умовами, у яких проживав його батько

Чи є гравці, в яких більше рекордів, ніж у мене? Я так не думаю", – сказав Роналду TV1.

Кріштіану дебютував на дорослому рівні у 2002 році в складі лісабонського Спортінга, а вже через рік перебрався у Манчестер Юнайтед. Пізніше 9 років провів у Реалі, після чого перейшов у Ювентус, де виступає нині.

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Італія Ювентус Ювентус Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду
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