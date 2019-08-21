Роналду може завершити кар'єру наступного року

Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду зробив сенсаційну заяву щодо завершення кар'єри.

"Можливо, я завершу кар'єру наступного року, але також можу грати до 40-41. Я завжди кажу про те, що треба насолоджуватись моментом. Це величезний подарунок, і я продовжую насолоджуватись.

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Чи є гравці, в яких більше рекордів, ніж у мене? Я так не думаю", – сказав Роналду TV1.

Кріштіану дебютував на дорослому рівні у 2002 році в складі лісабонського Спортінга, а вже через рік перебрався у Манчестер Юнайтед. Пізніше 9 років провів у Реалі, після чого перейшов у Ювентус, де виступає нині.

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