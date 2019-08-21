Роналду может завершить карьеру в следующем году

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду сделал сенсационное заявление о завершении карьеры.

"Возможно, я завершу карьеру в следующем году, но также могу играть до 40-41. Я всегда говорю о том, что надо наслаждаться моментом. Это огромный подарок, и я продолжаю наслаждаться.

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Есть ли игроки, у которых больше рекордов, чем у меня? Я так не думаю", – сказал Роналду TV1.

Криштиану дебютировал на взрослом уровне в 2002 году в составе лиссабонского Спортинга, а уже через год перебрался в Манчестер Юнайтед. Позже 9 лет провел в Реале, после чего перешел в Ювентус, где выступает ныне.

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