Роналду може вперше забити на Джузеппе Меацца

Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду ще жодного разу не відзначався на стадіоні Джузеппе Меацца в Мілані.

Ювентус у 12 турі Серії А завітає в гості до Мілана на Джузеппе Меацца. Португальський форвард Кріштіану Роналду має можливість перервати гольову засуху на цій арені.

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5-разовий володар "Золотого м'яча" зіграв 5 матчів у Мілані в складі Манчестер Юнайтед та Реала, а забивав лише переможний гол в серії пенальті у фінальному матчі Ліги чемпіонів 2015/2016 проти Атлетіко, але з гри португальцю відзначитись тут досі не довелось.

Матч Мілан – Ювентус відбудеться сьогодні, 11 листопада, о 21:30 за київським часом.

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