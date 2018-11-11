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Роналду може вперше забити на Джузеппе Меацца

11:35 167 Читать на русском
Роналду може вперше забити на Джузеппе Меацца
Кріштіану Роналду / соцмережі

Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду ще жодного разу не відзначався на стадіоні Джузеппе Меацца в Мілані.

Ювентус у 12 турі Серії А завітає в гості до Мілана на Джузеппе Меацца. Португальський форвард Кріштіану Роналду має можливість перервати гольову засуху на цій арені.

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5-разовий володар "Золотого м'яча" зіграв 5 матчів у Мілані в складі Манчестер Юнайтед та Реала, а забивав лише переможний гол в серії пенальті у фінальному матчі Ліги чемпіонів 2015/2016 проти Атлетіко, але з гри португальцю відзначитись тут досі не довелось.

Матч Мілан – Ювентус відбудеться сьогодні, 11 листопада, о 21:30 за київським часом.

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Мілан - Ювентус: Неділя 11 листопада 2018

Мілан
до матчу
9
год
:
33
хв
Ювентус
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Джузеппе Меацца Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Ювентус Ювентус Мілан Мілан Італія Сан-Сіро Мілан - Ювентус
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