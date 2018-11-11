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Роналду может впервые забить на Джузеппе Меацца

11:35 23 Читати українською
Роналду может впервые забить на Джузеппе Меацца
Криштиану Роналду / соцсети

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду еще ни разу не отличался на стадионе Джузеппе Меацца в Милане.

Ювентус в 12 туре Серии А приедет в гости в Милан на Джузеппе Меацца. Португальский форвард Криштиану Роналду имеет возможность прервать голевую засуху на этой арене.

Сакки рассказал, благодаря чему Милан может победить Ювентус, сравнив Роналду с Марадоной

5-кратный обладатель "Золотого мяча" сыграл 5 матчей в Милане в составе Манчестер Юнайтед и Реала, а забивал только победный гол в серии пенальти в финальном матче Лиги чемпионов 2015/2016 против Атлетико, но игры португальцу отличиться здесь до сих пор не пришлось.

Матч Милан – Ювентус состоится сегодня, 11 ноября, в 21:30 по киевскому времени.

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Милан - Ювентус: Воскресенье 11 ноября 2018

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час
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14
мин
Ювентус
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