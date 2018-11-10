Саккі розповів, завдяки чому Мілан може перемогти Ювентус, порівнявши Роналду з Марадоною

Колишній тренер Мілана Арріго Саккі поділився очікуваннями напередодні матчу з туринським Ювентусом в 12-му турі італійської Серії А.

"З точки зору мотивації проблем немає. Такі матчі – особливі. Мене цікавить ось що: чи зуміє Мілан витримати фізично? Гаттузо виконав видатну роботу, особливо на рівні психології.

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Гаттузо – феномен, повірте мені. Він повернув Мілану душу, гідність, почуття приналежності. Команді не вистачає хіба що трохи швидкості та вміння пресингувати. Але ці хлопці ніколи не здаються, виграють навіть на останніх секундах. А ще Ріно готовий віддати життя за футбол і своїх гравців.

Щодо Кріштіану хочу також сказати, що міланцям доведеться опікати португальця усіма силами. Згадую іноді про те, як я давав гравцям Мілана свого часу установку стримати Марадону будь-якими способами. І це приносило ефект в матчах проти Наполі.

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Застосовуючи тактику високого пресингу, у "россонері" будуть шанси на успіх в матчі проти Ювентуса. Слід максимально обмежити свободу Роналду", – цитує Саккі GdS.