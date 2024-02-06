Кріштіану Роналду та Рафаель Варан під час гри в Реалі / фото: EFE/Archivo

Француз розчарований своїм перебуванням у складі манкуніанців через брак ігрового часу. Рафаель Варан роздумує над тим, щоб змінити клуб влітку.

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Як повідомляє Daily Star, Аль-Наср хоче скористатися ситуацією захисника і зманити його в Саудівську Аравію. Клуб Кріштіану Роналду готовий запропонувати Варану контракт із зарплатнею в 50 мільйонів фунтів (62,7 мільйона доларів) на рік, щоб переконати його переїхати на Близький Схід.

Варан приєднався до Манчестер Юнайтед влітку 2021 року, перейшовши з Реала. Загалом француз зіграв за манкуніанців у 84 матчах у всіх турнірах. В активі захисника два голи та одна результативна передача.

Рафаель Варан п'ять років виступав разом з Кріштіану Роналду в Реалі, у складі якого вигравали чотири рази Лігу чемпіонів. Вони також встигли пограти разом в Манчестер Юнайтед.

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