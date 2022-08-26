Сага з майбутнім 37-річного ветерана триває. Напередодні повідомлялося, що Роналду дуже близький до повернення в лісабонський Спортінг, але агент португальця Жорже Мендеш придумав ще один варіант працевлаштування для свого клієнта.

Роналду на 99% завершив перехід у новий клуб, – ЗМІ

Послуги Кріштіану знову запропонували Наполі, який потрапив у Лігу чемпіонів і раніше вже встиг відмовитися від послуг зіркового форварда. Мендеш наважився на другу спробу, але цього разу вигадав цікаву схему, яка могла б допомогти трансферу Роналду.

Агент переконує неаполітанців продати Віктора Осімхена, який є лідером атаки в команді Лучано Спаллетті та оцінюється у понад 100 мільйонів євро. При цьому нігерієць повинен перейти саме в Манчестер Юнайтед, а 37-річний Роналду став би частиною угоди, повідомляє Corriere dello Sport.

Раніше агент португальця відвідав Марсель, що одразу спричинило появу чуток про перехід гравця в однойменний клуб. Проте провансальці оперативно відхрестилися від підписання 5-разового володаря "Золотого м'яча".

Нагадаємо, контракт Роналду з Манчестер Юнайтед чинний ще рік. У сезоні 2022/23 Кріштіану зіграв три матчі, результативними діями не відзначався. Португалець все ще вперто шукає спосіб покинути клуб заради участі в Лізі чемпіонів.