Сага с будущим 37-летнего ветерана продолжается. Накануне сообщалось, что Роналду очень близок к возвращению в лиссабонский Спортинг, но агент португальца Жорже Мендеш придумал еще один вариант трудоустройства для своего клиента.

Роналду на 99% завершил переход в новый клуб, – СМИ

Услуги Криштиану снова предложили Наполи, который попал в Лигу чемпионов и ранее уже успел отказаться от услуг звездного форварда. Мендеш решился на вторую попытку, но в этот раз выдумал интересную схему, которая могла бы помочь трансферу Роналду.

Агент убеждает неаполитанцев продать Виктора Осимхена, который является лидером атаки в команде Лучано Спаллетти и оценивается более чем в 100 миллионов евро. При этом нигериец должен перейти именно в Манчестер Юнайтед, а 37-летний Роналду стал бы частью сделки, сообщает Corriere dello Sport.

Ранее агент португальца посетил Марсель, что сразу привело к появлению слухов о переходе игрока в одноименный клуб. Однако провансальцы оперативно открестились от подписания 5-кратного обладателя "Золотого мяча".

Напомним, контракт Роналду с Манчестер Юнайтед действует еще год. В сезоне 2022/23 Криштиану сыграл три матча, результативными действиями не отмечался. Португалец все еще упорно ищет способ покинуть клуб ради участия в Лиге чемпионов.