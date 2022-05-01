Форвард Манчестер Юнайтед і збірної Португалії Кріштіану Роналду розглядає варіант з поверненням на Сантьяго Бернабеу.

Реал влітку хоче спробувати повернути 37-річного португальця. Його виступи на Туманному Альбіоні (17 з 23 м'ячів цього сезону він забив в АПЛ) вразили кількох представників верхівки "бланкос", стверджує Mirror.

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Мадридці переконані, що повторне підписання Кріштіану – гарантовані голи у Ла Лізі. Сам Роналду теж нібито з оптимізмом розглядає цей варіант, адже не впевнений у своєму майбутньому через Еріка Тен Хага.

Новий тренер МЮ, який очолить команду влітку, готовий влаштувати масштабну перебудову, спираючись на молодь. Роль португальця наразі залишається невідомою, та Кріш точно не захоче бути другорядною персоною. Відтак, майбутнє португальця залежитиме від розмови із Тен Хагом.

Нагадаємо, контракт CR7 з "червоними дияволами" розрахований до кінця наступного сезону й включає опцію пролонгації.

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