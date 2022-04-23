На 34-й хвилині португалець забив м'яч, який став для нього сотим в рамках АПЛ.

Роналду вперше показав новонароджену доньку і подякував за підтримку після смерті сина

Така позначка підкорювалася лише трьом гравцям Манчестер Юнайтед – Вейну Руні (загалом 183 голи), Раяну Гіггзу (109) і Полу Скоулзу (107). У Роналду є всі шанси вирватися на другу сходинку списку бомбардирів, якщо він залишиться з "червоними дияволами" на наступний сезон. У поточному розіграші АПЛ ветеран вже наколотив 16 голів.

Окремо слід відзначити святкування Роналду. Легенда підвів одну руку до небес, вшановуючи свого сина, який помер незабаром після народження.

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