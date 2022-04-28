Безпросвітний МЮ

Манчестер Юнайтед після поразки від Арсенала фактично втратив шанси на Лігу чемпіонів. Головне завдання – зберегти обличчя наприкінці сезону, не звалившись в середину таблиці. Ральф Рангнік вже повинен думати про напрацювання для нового тренера Еріка Тен Хага.

Поки що не видно жодного позитиву. Грою "дияволів" неможливо насолоджуватися. Футболісти не здатні зв'язати декілька загострювальних передач, відсутнє мінімальне взаєморозуміння – Фернандеш і Роналду ніби вперше побачили один одного. Команда не прогресує навіть у деталях.

За годину ігрового часу при нульовому рахунку: 3 удари, 0.14xG, 10 дотиків у чужому штрафному на всю команду. Кілька контратак, незграбний удар ножицями від Роналду і мікрошанс Фернандеша – жахливий доробок.

Матч вдалося врятувати завдяки проблиску геніальності Матіча та бомбардирському таланту Роналду. Серб елегантно перекинув оборону гостей, а Кріш розстріляв Менді. Це був єдиний момент Манчестер Юнайтед в основний час. Лише в компенсований час "дияволи" ще раз створили пожежу в штрафному Челсі.

Джеймс – головна зброя Челсі, Хаверц – спонсор нічиєї

Челсі сьогодні нещадно возив МЮ. Гості користувалися слабкістю суперників і вільно контролювали м'яч, будуючи затяжні атаки. Найгострішим серед "синіх" був Ріс Джеймс, якого на фланзі не могли стримати Теллес і Рашфорд. Вони програли йому ледь не всі дуелі (у Ріса 81% виграних дуелей). Партнери створювали Джеймсу ізоляції та виводили на вільний простір. Латераль цим користувався: 4 паси під удар, 80% вдалого дриблінгу.

Першого удару в матчі завдав саме Джеймс, а через кілька хвилин він вже вивів на удар Вернера. В обох епізодах ідеально зіграв Де Хеа. Іспанець також потягнув складний удар впритул від Хаверца, на якого подавав знову ж таки Джеймс. Це була вже друга програна для Кая дуель з голкіпером. Перед тим він вийшов сам на сам і завершив класну вертикальну атаку (шикарний ривок зробив Канте) ударом в корпус Де Хеа.

У другому таймі нічого не змінилося. Челсі продовжував тиснути, Хаверц продовжував тринькати моменти, а Джеймс продовжував генерувати гостроту. Зрештою це принесло результат, коли Хаверц не пробив з подачі Джеймса, а прокинув далі на Алонсо. Челсі повів у рахунку, відразу пропустив у відповідь і повернувся до тотального контролю.

Вирвати перемогу "синім" не вдалося. Все той же Джеймс влучив у стійку. Декілька сантиметрів відгородили Ріса від статусу абсолютного героя матчу. Челсі з 66 очками залишився в трійці, а Манчестер Юнайтед, маючи 55 балів, йде на 6 місці АПЛ.

Якісна копія чи підробка? МЮ забирає в Манчестер "другого Гвардіолу", а Роналду знову зайвий