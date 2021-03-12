Схоже, Кріштіану Роналду не дуже подобається грати в Італії. Зірковий португалець вже задумується про зміну клубної прописки.

Кріштіану може повернутись в Мадрид, адже не надто задоволений станом справ у Турині, особливо після вильоту від Порту на стадії 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Ювентус встановив ціну на Роналду

Агент форварда Жорже Мендеш вже навіть провів перемовини з Королівським клубом, стверджує El Chiringuito. Сторони нібито обговорили можливість переходу Роналду в Реал, де він вже виступав протягом 2009-2018 років. Щоправда, "галактікос" поки не готові прийняти колишню зірку, адже не хочуть ворушити минуле.

Напередодні повідомлялось, що Ювентус повісив цінник на свою головну зірку. Тепер "б'янконері" готові сісти за стіл перемовин щодо продажу Кріштіану, якщо отримають пропозицію від 60 млн євро.

До слова, з 2018-го року у футболці "Старої синьйори" португалець провів 121 матч у всіх турнірах, в яких відзначився 92 м'ячами та 22 асистами. З Ювентусом Кріштіану по два рази вигравав Серію А і Суперкубок Італії.

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