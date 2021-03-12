Похоже, Криштиану Роналду не очень нравится играть в Италии. Звездный португалец уже задумывается о смене клубной прописки.

Криштиану может вернуться в Мадрид, ведь не слишком доволен положением дел в Турине, особенно после вылета от Порту на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов.

Ювентус установил цену на Роналду

Агент форварда Жорже Мендеш уже даже провел переговоры с Королевским клубом, утверждает El Chiringuito. Стороны якобы обсудили возможность перехода Роналду в Реал, где он уже выступал на протяжении 2009-2018 годов. Правда, "галактикос" пока не готовы принять бывшую звезду, ведь не хотят ворошить прошлое.

Заметим, накануне сообщалось, что Ювентус повесил ценник на свою главную звезду. Теперь "бьянконери" готовы сесть за стол переговоров относительно продажи Криштиану, если получат предложение от 60 млн евро.

К слову, с 2018-го года в футболке "Старой синьоры" португалец провел 121 матч во всех турнирах, в которых отметился 92 мячами и 22 ассистами. С Ювентусом Криштиану по два раза выигрывал Серию А и Суперкубок Италии.

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